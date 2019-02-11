За 2018 год в Туле разбили около 50 стекол на остановочных павильонах

11 Февр. 16:28 2019-02-11T16:28:43+03:00

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В последнее время в Туле участились случаи вандализма. Только за 2018 год в городе было разбито или повреждено около 50 стекол на остановочных павильонах.

За умышленное совершение такого акта вандализма предусмотрена уголовная ответственность.

Так, в декабре 2018 года в Зареченском округе за порчу остановочных павильонов были задержаны двое жителей Тулы, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

Транспортники призывают туляков бережнее относиться к городскому имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU