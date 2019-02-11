За неделю с территории Тулы вывезли 34,5 тысячи кубических метров снега
За минувшую неделю в уборке Тулы было задействовано 118 единиц специализированной техники и 160 рабочих.
Для обработки улиц и тротуаров за прошедшую неделю израсходованы 3 489,46 тн песчано-соляной смеси, 448,08 тн реагента, 61,05 тн соли.
С улиц города вывезено 34 539 м. куб. снега.
Выполнялись работы по очистке парковочных карманов вдоль магистральных улиц. В среднем было задействовано 25 человек рабочих, 4 мини-погрузчика «New Holland».
Выполнены работы по очистке от снега пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах по 22 объектам, по очистке разворотных колец на 25 объектах.
В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивной карте свалок на контроле находится одна несанкционированная свалка в районе д. Мыза. В настоящее время ведется работа по ее ликвидации.
Также велись работы по очистке территории Крестовоздвиженской площади, Казанской набережной, ул. Металлистов, ул. Советской. Было задействовано 11 единиц техники и 11 рабочих. Для посыпки тротуаров и улиц использовано 6 тн противогололедного реагента.
На сервис «Реши проблему» с 4 января по 10 февраля поступило 531 обращение по уборке придомовых и городских территорий от снега. На контроле находится 93 обращений, из них 64 по придомовым территориям и 29 по очистке городских территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU