2019-02-11T16:04:13+03:00
Общество

За неделю с территории Тулы вывезли 34,5 тысячи кубических метров снега

Вопрос уборки Тулы рассмотрели сегодня, 11 февраля, на еженедельном городском совещании в администрации города
Виктория ЯКУШИНА
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За минувшую неделю в уборке Тулы было задействовано 118 единиц специализированной техники и 160 рабочих.

Для обработки улиц и тротуаров за прошедшую неделю израсходованы 3 489,46 тн песчано-соляной смеси, 448,08 тн реагента, 61,05 тн соли.

С улиц города вывезено 34 539 м. куб. снега.

Выполнялись работы по очистке парковочных карманов вдоль магистральных улиц. В среднем было задействовано 25 человек рабочих, 4 мини-погрузчика «New Holland».

Выполнены работы по очистке от снега пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах по 22 объектам, по очистке разворотных колец на 25 объектах.

В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивной карте свалок на контроле находится одна несанкционированная свалка в районе д. Мыза. В настоящее время ведется работа по ее ликвидации.

Также велись работы по очистке территории Крестовоздвиженской площади, Казанской набережной, ул. Металлистов, ул. Советской. Было задействовано 11 единиц техники и 11 рабочих. Для посыпки тротуаров и улиц использовано 6 тн противогололедного реагента.

На сервис «Реши проблему» с 4 января по 10 февраля поступило 531 обращение по уборке придомовых и городских территорий от снега. На контроле находится 93 обращений, из них 64 по придомовым территориям и 29 по очистке городских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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