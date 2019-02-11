2019-02-11T14:48:28+03:00
Общество

Более 300 представлений пройдут в рамках фестиваля «Театральный дворик 2019»

Фестиваль пройдет с 9 по 11 августа
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тема Года театра, которым был объявлен 2-19 год, конечно же, нашла отражение в концепции XI Международного фестиваля «Театральный дворик».

Слоган фестиваля - #Всяжизньтеатр.

В формате такого слогана в местах, наиболее посещаемых туристами, в Туле будет организована бесплатная раздача сувенирной продукции с логотипом фестиваля, фотозоны с историческими костюмами различных эпох, в городе уже весной появятся брендированные автобусы и троллейбус.

В этом году Театральный дворик снова удивит туляков и гостей города масштабным по численности артистов спектаклем, продолжительностью театрального действия, новыми перфомансами. Он пройдет с 9 по 11 августа.

В течение этого времени в историческом центре города: на ул. Металлистов и Казанской набережной будет представлено более 300 спектаклей, карнавальных шествий, фаер-шоу, творческих коллабораций и концертов артистов из разных стран.

Общая длительность всех представлений за 3 дня работы площадок – более 200 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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