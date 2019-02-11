Экс-глава МО Федоровское получила срок в колонии за мошенничество

11 Февр. 14:43 2019-02-11T14:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-глава МО Федоровское Ленинского района Татьяна Куликова признана виновной в совершении мошенничества, а также двух эпизодов превышения должностных полномочий.

Как сообщили в Управлении Судебного департамента региона, в 2014 году женщина, работая в должности главы МО Федоровское Ленинского района Тульской области, незаконно приобрела право собственности на 2 земельных участка, расположенных в Ленинском районе Тульской области, площадью 10000 кв.м., каждый, принадлежащие Российской Федерации в лице Департамента имущественных и земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области. Часть земельных участков были подсудимой в последующем проданы третьим лицам.

Также гражданка превысила свои должностные полномочия путем внесения в похозяйственную книгу записей о наличии в пользовании (владении) у неё и её супруга двух земельных участков, которые им фактически не выделялись. Таким образом, Куликова незаконно изъяла из государственной собственности вышеуказанные земельные участки.

В результате преступных действий был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 710 000 рублей.

За содеянное Куликовой было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Она была взята под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU