Жительница Тулы уехала в Московскую область и пропала

11 Февр. 14:16 2019-02-11T14:16:38+03:00

С тех о ее местонахождении неизвестно

Изменить размер текста: A A

В Тульской и Московской областях разыскивается Нина Михайловна Долгова.

Как выяснилось, еще 1 февраля 2019 года, 69-летняя гражданка выехала из Тулы в направлении города Дубна Московской области. С тех о ее местонахождении неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза и седые короткие волосы.

Женщина была одета в бежевую шапку, серый длинный пуховик, черные штаны, коричневые сапоги войлочные. С собой у нее был черный рюкзак.

Какую-либо информацию о пропавшей гражданке можно сообщить по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU