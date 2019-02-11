2019-02-11T14:16:38+03:00
Происшествия

Жительница Тулы уехала в Московскую область и пропала

С тех о ее местонахождении неизвестно
Виктория ЯКУШИНА
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Ориентировка "Лиза Алерт"Ориентировка "Лиза Алерт"
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В Тульской и Московской областях разыскивается Нина Михайловна Долгова.

Как выяснилось, еще 1 февраля 2019 года, 69-летняя гражданка выехала из Тулы в направлении города Дубна Московской области. С тех о ее местонахождении неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза и седые короткие волосы.

Женщина была одета в бежевую шапку, серый длинный пуховик, черные штаны, коричневые сапоги войлочные. С собой у нее был черный рюкзак.

Какую-либо информацию о пропавшей гражданке можно сообщить по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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