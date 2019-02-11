Жительница Тулы уехала в Московскую область и пропала
С тех о ее местонахождении неизвестно
Ориентировка "Лиза Алерт"
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В Тульской и Московской областях разыскивается Нина Михайловна Долгова.
Как выяснилось, еще 1 февраля 2019 года, 69-летняя гражданка выехала из Тулы в направлении города Дубна Московской области. С тех о ее местонахождении неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза и седые короткие волосы.
Женщина была одета в бежевую шапку, серый длинный пуховик, черные штаны, коричневые сапоги войлочные. С собой у нее был черный рюкзак.
Какую-либо информацию о пропавшей гражданке можно сообщить по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU