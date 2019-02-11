2019-02-11T14:12:44+03:00
Общество

«Ростелеком» придумал, как тульскому бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

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«Ростелеком»«Ростелеком»
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«Ростелеком» представил услугу «Идентификация как сервис» для бизнеса Центральной России. Решение позволяет настроить идентификацию пользователей в Wi-Fi-сети любым способом: от стандартного пароля через SMS-сообщение и бесплатный звонок до входа через портал Госуслуг.

Сервис интегрируется в существующую инфраструктуру заказчика, вне зависимости от того, на каком оборудовании и ПО она построена и какой оператор предоставляет выход в интернет. Услуга «Идентификация как сервис» позволяет заведениям Тульского региона – ресторанам, магазинам и другим организациям, – предоставить посетителям Wi-Fi доступ в сеть, соблюдая требования законодательства.

Так, владельцы организаций, предоставляющих клиентам бесплатный Wi-Fi, должны самостоятельно предпринять меры для идентификации пользователей. Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Анонимный вход через публичную Wi-Fi сеть вне закона. Сервис «Ростелекома» поможет предпринимателям легко решить эту проблему. Если у вас уже развёрнута сеть Wi-Fi, но на ней не реализована идентификация пользователей, с нашим продуктом вам не придётся создавать новую инфраструктуру. Наши специалисты установят в существующую сеть всего один дополнительный коммутатор, который обеспечит соблюдение закона. Нам неважно, на каком оборудовании развёрнута Wi-Fi сеть. Мы готовы предложить универсальный сервис. Авторизация интуитивно понятна и предлагает пользователю зарегистрироваться в интернете любым удобным способом».

Бесплатный Wi-Fi в кафе, гостиницах, торговых центрах и других общественных местах уже давно перестал быть редким преимуществом – сегодня это распространенная услуга, на которую рассчитывают многие клиенты. «Ростелеком» предлагает не только сервис аутентификации, но также комплексное решение «Wi-Fi для бизнеса» под ключ. Оно включает в себя доступ в интернет с аутентификацией пользователей, оборудование и техническую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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