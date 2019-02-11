11 Февр. 13:22 2019-02-11T13:27:11+03:00

Вещества для производства наркотиков в Тульскую области доставляли из различных регионов России и из-за рубежа [видео]

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Полицейские в Тульской области поймали создателей интернет–магазина, через который они продавали наркотики.

Как выяснилось, злоумышленники, используя почтовые сервисы и транспортные компании, получали ингредиенты для изготовления так называемого «синтетического гашиша». Посылки доставлялись из различных регионов России и из-за рубежа.

После получения ингредиентов подозреваемые изготавливали наркотик дома у одного из них, а затем рассылали его адресатам по почте.

Сотрудникам полиции удалось изъять более килограмма запрещенных веществ. В восьми регионах страны оперативникиобнаружили и изъяли почтовые отправления, задержали потребителей, получавших наркотическую рассылку.

Кроме того, у злоумышленников изъяли полученный из-за рубежа наркотический концентрат.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Организатор и активные участники работы наркосхемы заключены под стражу.

Публикуем видео оперативной съемки получения ингредиентов наркотика и отправки готовых наркотиков через транспортную компанию:

В Тульской области накрыли интернет-магазин по продаже синтетического гашиша .Видео: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU