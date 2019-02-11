2019-02-11T13:15:34+03:00
Происшествия

Под Тулой "Санг Йонг" слетел в кювет: пострадал двухлетний малыш

Ему была оказана медпомощь
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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10 февраля 2019 года, в 19:15 на 40-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» Новомосковского района Тульской области произошло ДТП.

27-летний молодой человек на автомобиле «Ssang Yong Кyron», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, слетел с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП под Тулой пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний пассажир - двухлетний мальчик, который в момент происшествия находился на заднем сидении автомобиля в специальном детском кресле.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, после которой они были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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