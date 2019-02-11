2019-02-11T13:12:43+03:00
Происшествия

ДТП с "Тойотой" и "Фордом" под Тулой: погиб мужчина, женщина и двое детей пострадали

Пострадавшие были госпитализированы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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10 февраля 2019 года, в 16:35 минут на 166-ом километре автодороги М-2 «Крым» городского округа города Тулы произошло ДТП.

59-летний мужчина на автомобиле «Toyota Corolla» столкнулся с автомобилем «Ford Focus», под управлением мужчины 34 лет.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Ford» - женщина 34 лет, а также восьмилетняя и шестилетняя девочки, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Несовершеннолетние пассажиры располагались на заднем сидение автомобиля, без специальных детских удерживающих устройств.

Впоследствии водитель автомобиля «Toyota» от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 22 ПДД РФ:

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Перевозка детей в возрасте старше 7 лет может осуществляться без использования детского удерживающего устройства, на заднем сиденье автомобиля с применение штатных ремней безопасности, только в тех случаях, когда невозможно подобрать детское удерживающее устройство по весу и росту ребенка (рост более 150 см). В остальных случаях родители обязаны использовать детские удерживающие устройства, которые направлены на сохранение жизни и здоровья Ваших детей! Штраф за неправильную перевозку детей предусмотрен частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ в размере трех тысяч рублей.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине не соблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, вождение в утомленном состоянии) и главная задача детских удерживающих устройств – сохранить жизнь и здоровье ваших юных пассажиров. Ребенок, находясь в автомобиле, является пассивным участником дорожного движения и его безопасность целиком и полностью зависит только от вас! Уважаемые водители, помните, что находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни всех ваших пассажиров, в особенности маленьких детей. Соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности и ни в коем случае не позволяйте детям во время движения "высовываться" из люка автомобиля. Ребенок должен находиться в безопасности, а обеспечить её можете только ВЫ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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