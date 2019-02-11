В Донском "Форд Транзит" насмерть сбил пенсионерку
Женщина скончалась в медучреждении
Фото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:
8 февраля 2019 года, в 14:15 на улице Кирова микрорайона Центральный города Донской Тульской области произошло ДТП.
64-летний мужчина на автомобиле «Ford Transit» сбил пешехода - 87-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП в Тульской области женщина была госпитализирована в городскую больницу, где впоследствии скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU