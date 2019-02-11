В Донском "Форд Транзит" насмерть сбил пенсионерку

11 Февр. 13:04 2019-02-11T13:05:54+03:00

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8 февраля 2019 года, в 14:15 на улице Кирова микрорайона Центральный города Донской Тульской области произошло ДТП.

64-летний мужчина на автомобиле «Ford Transit» сбил пешехода - 87-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП в Тульской области женщина была госпитализирована в городскую больницу, где впоследствии скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU