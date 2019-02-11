2019-02-13T10:30:33+03:00
Общество

Куда тулякам обращаться, если не убирают снег

Горожане могут сообщить о проблеме сразу по нескольким каналам связи
Виктория ЯКУШИНА
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Рассказать о неубранной придомовой территории или улице в городе, населенном пункте туляки могут на сервисе «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71».

После обращения убрать снег обязаны в течение двух дней.

С жалобой на неубранный снег горожане также могут обратиться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37, либо на короткий номер: 1391.

Кроме того, сообщить о неубранном снеге туляки могут в управление по административно-техническому надзору, телефон: 56-01-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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