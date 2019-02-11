Тулякам помогают в настройке цифрового телевидения

11 Февр. 11:41 2019-02-11T11:41:01+03:00

11 февраля 2019 года в Тульской области состоится переключение аналоговых телеканалов на цифровые

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Для жителей Тулы, кому необходима помощь в настройке телевизионного оборудования, организованы индивидуальные консультации.

Специалисты оказывают необходимую помощь на дому.

Заявку можно оставить в главном управлении по своему округу:

Главное управление по Центральному территориальному округу: 31-28-47 .

Главное управление по Пролетарскому территориальному округу: 41-02-51 .

Главное управление по Зареченскому территориальному округу: 47-32-94.

Главное управление по Привокзальному территориальному округу: 22-44-24.

Главное управление по Советскому территориальному округу: 30-17-10, 30-17-11 .

ИСТОЧНИК KP.RU