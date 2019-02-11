Тулякам помогают в настройке цифрового телевидения
11 февраля 2019 года в Тульской области состоится переключение аналоговых телеканалов на цифровые
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Для жителей Тулы, кому необходима помощь в настройке телевизионного оборудования, организованы индивидуальные консультации.
Специалисты оказывают необходимую помощь на дому.
Заявку можно оставить в главном управлении по своему округу:
Главное управление по Центральному территориальному округу: 31-28-47 .
Главное управление по Пролетарскому территориальному округу: 41-02-51 .
Главное управление по Зареченскому территориальному округу: 47-32-94.
Главное управление по Привокзальному территориальному округу: 22-44-24.
Главное управление по Советскому территориальному округу: 30-17-10, 30-17-11 .
ИСТОЧНИК KP.RU