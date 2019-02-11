За неделю в Туле произошло 153 ДТП
Пострадали 16 человек
Изменить размер текста:
В период с 4 по 11 февраля 2019 года, в ЕДДС в Туле поступило 5892 сообщения от граждан.
В оружейной столице произошло 18 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.
За отчетный период на территории МО произошло 153 ДТП, пострадало 16 человек, погибших нет.
За минувшую неделю произошло 6 пожаров, пострадавших нет.
Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 70 выездов, в результате которых была оказана помощь 105 гражданам, спасено 4 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU