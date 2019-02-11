За неделю в Туле произошло 153 ДТП

11 Февр. 11:08 2019-02-11T11:08:31+03:00

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В период с 4 по 11 февраля 2019 года, в ЕДДС в Туле поступило 5892 сообщения от граждан.

В оружейной столице произошло 18 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории МО произошло 153 ДТП, пострадало 16 человек, погибших нет.

За минувшую неделю произошло 6 пожаров, пострадавших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 70 выездов, в результате которых была оказана помощь 105 гражданам, спасено 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU