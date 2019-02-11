Эпидемия гриппа в Тульской области: открыта горячая линия по профилактике
В Тульской области наблюдается эпидемический подъем заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В связи с такой обстановкой тулякам рекомендуют позаботиться о своем здоровье и принять все необходимые меры профилактики.
До 18 февраля 2019 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» в рамках горячей линии ответят на вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ.
Консультацию можно получить с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 13.00) по следующим телефонам:
- 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56 в городе Туле
- 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07 в городе Алексине
- 8(48741) 6-54-56 в городе Ефремове
- 8(48762) 6-45-81, 6-50-70 в городе Новомосковске
- 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96 в городе Суворове
- 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66 в городе Щекино
Также, получить консультацию специалиста можно по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU