В Ефремове мужчину поймали на краже медного кабеля
Возбуждено уголовное дело
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Полицией в городе Ефремове Тульской области пойман подозреваемый в краже.
Как выяснилось, мужчина среди ночи решил украсть 40 метров медного кабеля с территории проектного склада местного предприятия. Задержать злоумышленника удалось сотрудникам охранной организации вместе с полицейскими.
24-летнего мужчину доставили в отдел МВД для разбирательства. Оказалось, что он несколькими ночами ранее уже похищал кабель с того же предприятия.
Подозреваемый признался стражам порядка в содеянном.
В межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU