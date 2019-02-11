В Туле "ВАЗ" столкнулся с поездом: 23-летний водитель в реанимации

11 Февр. 10:12 2019-02-11T10:13:03+03:00

В результате ДТП машина оказалась зажата между четвертым и пятым вагонами поезда

Изменить размер текста: A A

В 00:43 10 февраля 2019 года, на нерегулируемом ж/д переезде подъездного пути промышленных предприятий, между станцией Ясная Поляна и поселком Скуратовским Тульского региона МЖД, произошло ДТП.

Водитель легковушки "ВАЗ 2105" столкнулся с проходящим через переезд грузовым составом. В результате машина оказалась зажата между четвертым и пятым вагонами.

23-летний водитель в настоящее время находится в реанимации. Друзья и родственники объявили сбор средств.

По сообщению УМВД России по Тульской области, водитель автомобиля нарушил ПДД, в результате чего и произошло столкновение с поездом.

Локомотивная бригада в момент автоаварии не пострадала. Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов. Грузовой поезд продолжил движение.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU