В ДТП с "Тойотой" и "Фордом" в Туле пострадал человек
Подробности и причины ДТП в Туле выясняют специалисты
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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10 февраля 2019 года, в 16:42 на 165-ом км трасссы М-2 "Крым" в Туле произошло ДТП.
Дорогу не поделили машины "Тойота" и "Форд".
На место ДТП незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По сообщению ГУ МЧС России по Тульской области, в автоаварии пострадал человек.
Подробности и причины ДТП выясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU