В ДТП с "Тойотой" и "Фордом" в Туле пострадал человек

11 Февр. 09:32 2019-02-11T09:32:19+03:00

Подробности и причины ДТП в Туле выясняют специалисты

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10 февраля 2019 года, в 16:42 на 165-ом км трасссы М-2 "Крым" в Туле произошло ДТП.

Дорогу не поделили машины "Тойота" и "Форд".

На место ДТП незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По сообщению ГУ МЧС России по Тульской области, в автоаварии пострадал человек.

Подробности и причины ДТП выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU