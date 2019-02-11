В Туле на ул. Арсенальной сгорела "Лада Приора"

11 Февр. 09:23 2019-02-11T09:24:30+03:00

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11 февраля в Туле на ул. Арсенальной загорелся автомобиль "Лада Приора". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:55.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В салоне автомобиля обгорели двери и приборная панель. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU