В Тульской области произошел пожар в квартире жилого дома

11 Февр. 08:54 2019-02-11T08:56:57+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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10 февраля в Богородицке на ул. Ленина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:12.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В комнате обгорел пол. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU