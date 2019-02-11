В Тульской области произошел пожар в квартире жилого дома
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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10 февраля в Богородицке на ул. Ленина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:12.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В комнате обгорел пол. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU