В Тульской области горящую постройку тушили семь пожарных

11 Февр. 08:28 2019-02-11T08:28:44+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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10 февраля в Донском на ул. Набережной загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:19.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Прогорело потолочное перекрытие хозяйственной постройки. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU