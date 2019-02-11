В Тульской области горящую постройку тушили семь пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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10 февраля в Донском на ул. Набережной загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:19.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Прогорело потолочное перекрытие хозяйственной постройки. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU