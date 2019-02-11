В Тульской области ночью сгорело бесхозное строение

11 Февр. 08:11 2019-02-11T08:13:30+03:00

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11 февраля в Новомосковске на ул. Узловское шоссе загорелось бесхозное строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:49.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Строение выгорело внутри, обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU