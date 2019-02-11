В Тульской области ночью сгорело бесхозное строение
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 февраля в Новомосковске на ул. Узловское шоссе загорелось бесхозное строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:49.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Строение выгорело внутри, обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU