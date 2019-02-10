2019-02-10T16:47:06+03:00
Происшествия

В Веневском районе на 14-летнего подростка напала бродячая собака

Прокуратурой организована проверка
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 февраля 2019 года, в поселке Оленьковский Веневского района 14-летнего подростка, местного жителя, покусала бродячая собака. Мальчик обратился в больницу. После оказания медпомощи его отпустили домой, а по факту произошедшего прокуратурой района была организована проверка.

В настоящее время инспектируется исполнение администрацией МО Мордвесское требований Федерального закона № 131 – ФЗ от 6.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заместитель главного судебного пристава Тульской области проведет выездной прием в Черни
В Тульской области зарегистрировано более 9 000 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом
В Туле продолжаются работы по уборке территорий
Пожар в гараже на Мира в Туле тушили 14 человек
В поселке Куркино загорелся "ВАЗ"
В Алексине шесть человек тушили пожар в мусорокамере
Семь человек тушили горящий загон в Ефремовском районе
В ДТП с "ВАЗом" и автобусом под Тулой пострадала женщина
В центрах образования № 32 и 13 обсудили организацию дорожного движения вблизи школ
На Епифанском шоссе в Туле вспыхнула дача
В центре образования №29 проинспектирован ремонт кровли
Работы по перекладке аварийного участка сетей водоснабжения на ул. Софьи Перовской ведутся в соответствии с графиком
На Дзержинского в Туле загорелся "БМВ"
В Туле днем снег будут убирать восемь бригад спецтехники
Туляк попался на краже пяти бутылок выпивки из супермаркета
В Туле будет работать «Школа студенческой весны»
Тульским школьника рассказали, как химия изменилась за 150 лет
В 2019 году в Туле запланировано строительство новых водопроводов и станций очистки
В Туле продолжается подготовка к паводку