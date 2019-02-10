В Веневском районе на 14-летнего подростка напала бродячая собака
7 февраля 2019 года, в поселке Оленьковский Веневского района 14-летнего подростка, местного жителя, покусала бродячая собака. Мальчик обратился в больницу. После оказания медпомощи его отпустили домой, а по факту произошедшего прокуратурой района была организована проверка.
В настоящее время инспектируется исполнение администрацией МО Мордвесское требований Федерального закона № 131 – ФЗ от 6.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU