В Веневском районе на 14-летнего подростка напала бродячая собака

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-10T16:47:06+03:00

Изменить размер текста: A A

7 февраля 2019 года, в поселке Оленьковский Веневского района 14-летнего подростка, местного жителя, покусала бродячая собака. Мальчик обратился в больницу. После оказания медпомощи его отпустили домой, а по факту произошедшего прокуратурой района была организована проверка.

В настоящее время инспектируется исполнение администрацией МО Мордвесское требований Федерального закона № 131 – ФЗ от 6.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU