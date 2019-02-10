2019-02-10T16:41:44+03:00
Общество

Заместитель главного судебного пристава Тульской области проведет выездной прием в Черни

Выездной прием граждан пройдет 18 февраля
Виктория ЯКУШИНА
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18 февраля 2019 года, заместитель руководителя УФССП России по Тульской области – заместитель главного судебного пристава Тульской области Екатерина Неменущая проведет выездной прием граждан на базе отдела судебных приставов Чернского и Плавского районов.

Прием будет проводиться с 14:00 до 16:00 по адресу: Тульская область, пос. Чернь, ул. К. Маркса, д. 27а.

Необходима предварительная запись на прием по телефону (4872) 33-30-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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