Заместитель главного судебного пристава Тульской области проведет выездной прием в Черни
Выездной прием граждан пройдет 18 февраля
Изменить размер текста:
18 февраля 2019 года, заместитель руководителя УФССП России по Тульской области – заместитель главного судебного пристава Тульской области Екатерина Неменущая проведет выездной прием граждан на базе отдела судебных приставов Чернского и Плавского районов.
Прием будет проводиться с 14:00 до 16:00 по адресу: Тульская область, пос. Чернь, ул. К. Маркса, д. 27а.
Необходима предварительная запись на прием по телефону (4872) 33-30-53.
ИСТОЧНИК KP.RU