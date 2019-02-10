2019-02-10T16:32:18+03:00
Общество

В Тульской области зарегистрировано более 9 000 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыта одна школа
Виктория ЯКУШИНА
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На прошедшей неделе в Тульской области зафиксировано более 9000 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, а это выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 25%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых и детей 3-6 лет. На данный момент заболеваемость среди школьников и детей 0-2 лет ниже порога.

В Туле зарегистрировано более 4000 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога среди совокупного населения и выше заболеваемости предыдущей недели на 13%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порога, кроме взрослых, где порог превышен.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа типа А в основном А (H3N2).

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыта одна школа, частично приостановлена работа в 67 классах 27 школ и 12 группах семи детских садов.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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