В Туле продолжаются работы по уборке территорий
Работы ведутся в круглосуточном режиме
Изменить размер текста:
Сегодня ночью, 10 февраля 2019 года, в Туле специалисты коммунальных служб производили вывоз снега с ул. Октябрьской, Московского шоссе, ул. Рязанской, Одоевского шоссе и др.
Также проходили работы по подметанию и обработке реагентом дорог, скверов, тротуаров, остановок общественного транспорта, парковочного пространства.
Всего в уборке оружейной столицы было задействовано 110 единиц техники и 120 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU