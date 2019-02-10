2019-02-10T13:08:44+03:00
Общество

В Туле продолжаются работы по уборке территорий

Работы ведутся в круглосуточном режиме
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня ночью, 10 февраля 2019 года, в Туле специалисты коммунальных служб производили вывоз снега с ул. Октябрьской, Московского шоссе, ул. Рязанской, Одоевского шоссе и др.

Также проходили работы по подметанию и обработке реагентом дорог, скверов, тротуаров, остановок общественного транспорта, парковочного пространства.

Всего в уборке оружейной столицы было задействовано 110 единиц техники и 120 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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