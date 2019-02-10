Пожар в гараже на Мира в Туле тушили 14 человек

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-10T13:07:17+03:00

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10 февраля 2018 года, в 06:38 на улице Мира в Туле вспыхнул гараж.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-4 и ОП ПСЧ-5. Вместе они справились с огнем за 3 минуты.

При возгорании никто не пострадал.

В результате происшествия в гараже обгорели строительные материалы.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 3 единицы техники.

Причина ЧП в Туле выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU