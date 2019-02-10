Пожар в гараже на Мира в Туле тушили 14 человек
Причина ЧП в Туле выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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10 февраля 2018 года, в 06:38 на улице Мира в Туле вспыхнул гараж.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-4 и ОП ПСЧ-5. Вместе они справились с огнем за 3 минуты.
При возгорании никто не пострадал.
В результате происшествия в гараже обгорели строительные материалы.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 3 единицы техники.
Причина ЧП в Туле выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU