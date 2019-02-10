В поселке Куркино загорелся "ВАЗ"
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
10 февраля 2019 года, в 06:27 на улице Октябрьской поселка Куркино Куркинского района Тульской области загорелся автомобиль "ВАЗ 21099".
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55. Вместе они совладали с пламенем за 3 минуты.
При пожаре никто не пострадал.
В результате пожара в автомобиле выгорел салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причину пожара в Тульской области предстоить выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU