2019-02-10T12:59:50+03:00
Происшествия

В поселке Куркино загорелся "ВАЗ"

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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10 февраля 2019 года, в 06:27 на улице Октябрьской поселка Куркино Куркинского района Тульской области загорелся автомобиль "ВАЗ 21099".

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55. Вместе они совладали с пламенем за 3 минуты.

При пожаре никто не пострадал.

В результате пожара в автомобиле выгорел салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причину пожара в Тульской области предстоить выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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