В Алексине шесть человек тушили пожар в мусорокамере
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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9 февраля 2018 года, в 21:40 на улице Энгельса города Алексина Тульской области в пятиэтажном доме произошел пожар. Возгорание случилось в мусорокамере.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28 и автолестница для работ на верхних этажах здания.
С огнем удалось справиться за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате возгорания в помещении мусорокамеры сгорел матрас.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU