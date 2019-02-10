В Алексине шесть человек тушили пожар в мусорокамере

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-10T12:51:19+03:00

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9 февраля 2018 года, в 21:40 на улице Энгельса города Алексина Тульской области в пятиэтажном доме произошел пожар. Возгорание случилось в мусорокамере.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

С огнем удалось справиться за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате возгорания в помещении мусорокамеры сгорел матрас.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU