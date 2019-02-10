Семь человек тушили горящий загон в Ефремовском районе
Причину пожара предстоит выяснить специалистам
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9 февраля 2018 года, в 20:22 в деревне Красная Заря Ефремовского района Тульской области загорелся деревянный загон.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-29 и ПЧ-12.
С огнем удалось совладать за 5 минут.
Никто не пострадал.
В результате происшествия деревянный загон сгорел.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причину пожара предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU