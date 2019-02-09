В центрах образования № 32 и 13 обсудили организацию дорожного движения вблизи школ
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9 февраля 2019 года в Туле проведен объезд улично-дорожной сети города. В ходе объезда выявлен ряд нарушений, даны поручения по устранению недостатков.
Также проведена встреча с представителями центров образования N32 и N13 на предмет организации дорожного движения в непосредственной близости от школ.
Кроме того, проведено инспектирование работ по ремонту трамвайного переезда на перекрестке улиц Первомайской и Фр. Энгельса.
ИСТОЧНИК KP.RU