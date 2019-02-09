На Епифанском шоссе в Туле вспыхнула дача

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-09T14:14:47+03:00

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9 февраля 2018 года, в 07:10 в СНТ "СтальМонтаж" на Епифанском шоссе в Туле загорелась дача.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-6 и ПСЧ-3.

С огнем удаоось справиться за 10 минут..

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дача выгорела внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU