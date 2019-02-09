На Епифанском шоссе в Туле вспыхнула дача
Причина пожара в Туле устанавливается
Фото? ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
9 февраля 2018 года, в 07:10 в СНТ "СтальМонтаж" на Епифанском шоссе в Туле загорелась дача.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-6 и ПСЧ-3.
С огнем удаоось справиться за 10 минут..
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дача выгорела внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU