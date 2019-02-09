В центре образования №29 проинспектирован ремонт кровли

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-09T13:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле, в ЦО № 29 по адресу ул. Металлургов, д. 2 в соответствии с программой развития учреждений образования проведено совещание по укреплению материально-технической базы. В 2019 году готовится документация на капитальный ремонт кровли с последующим выделением средств на проведение этих работ.

В центре образования № 38 на ул. Баженова, д. 25 также состоялось выездное совещание по укреплению материально-технической базы. В текущем году будут проведены работы по капитальному ремонту зон пищеблока и столовой в рамках социального партнерства с «Торговым домом «СПП», а также возведению пожарного ограждения кровли в детском саду центра.

ИСТОЧНИК KP.RU