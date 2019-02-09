Работы по перекладке аварийного участка сетей водоснабжения на ул. Софьи Перовской ведутся в соответствии с графиком

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-09T13:02:50+03:00

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9 февраля 2019 года, в Туле было проинспектировано завершение работ по перекладке аварийного участка сетей водоснабжения на улицах Софьи Перовской и Л. Толстого.

Ход работ проверил заместитель главы администрации города Тулы - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Обращено внимание подрядчика на необходимость восстановление благоустройства в соответствии с правилами и нормативами.

ИСТОЧНИК KP.RU