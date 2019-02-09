2019-02-09T13:02:50+03:00
Общество

Работы по перекладке аварийного участка сетей водоснабжения на ул. Софьи Перовской ведутся в соответствии с графиком

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 февраля 2019 года, в Туле было проинспектировано завершение работ по перекладке аварийного участка сетей водоснабжения на улицах Софьи Перовской и Л. Толстого.

Ход работ проверил заместитель главы администрации города Тулы - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Обращено внимание подрядчика на необходимость восстановление благоустройства в соответствии с правилами и нормативами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24