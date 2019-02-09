Работы по перекладке аварийного участка сетей водоснабжения на ул. Софьи Перовской ведутся в соответствии с графиком
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9 февраля 2019 года, в Туле было проинспектировано завершение работ по перекладке аварийного участка сетей водоснабжения на улицах Софьи Перовской и Л. Толстого.
Ход работ проверил заместитель главы администрации города Тулы - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.
Работы ведутся в соответствии с графиком. Обращено внимание подрядчика на необходимость восстановление благоустройства в соответствии с правилами и нормативами.
ИСТОЧНИК KP.RU