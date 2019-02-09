На Дзержинского в Туле загорелся "БМВ"
Причина пожара в Туле устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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9 февраля 2019 года, в 03:42 в службу спасения сообщили о возгорании автотранспортного средства "БМВ-530" на улице Дзержинского в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1.
Пламя удалось погасить за 5 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, частично выгорела панель прииборов, закоптился салон.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU