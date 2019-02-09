Туляк попался на краже пяти бутылок выпивки из супермаркета
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Подозреваемый в покушении на кражу был пойман полицейскими в Туле.
Как выяснилось, ночью злоумышленник разбил стеклянную входную дверь сетевого супермаркета, закрытого в это время суток.
Мужчины попылатся вынести из торгового зала пять бутылок различного алкоголя. Но не удалось. Похититель был пойман работниками охранной организации и полицейскими, которые прибыли на место происшествия.
Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.
31-летний безработный местный житель признался в содеянном.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU