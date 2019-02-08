СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-08T16:51:14+03:00

Школа включает в себя несколько направлений

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В рамках фестиваля «Тульская студенческая весна» с 26 по 27 февраля 2019 года в Туле будет работать «Школа студенческой весны».

Это уникальная образовательная площадка, нацеленная на развитие личности, творческая лаборатория, платформа получения новых знаний.

Школа включает в себя следующие направления: музыкальное; танцевальное; театральное; цирковое искусство; журналистика; видео.

Возраст участников – от 16 до 30 лет.

Чтобы принять участие в школе, необходимо подать заявку. Их прием осуществляется до 22 февраля 23.59 по МСК.

ИСТОЧНИК KP.RU