Тульским школьника рассказали, как химия изменилась за 150 лет
7 февраля 2019 года, более 4 000 тульских школьников и 400 педагогов приняли участие во Всероссийском открытом интернет-уроке «Менделеев? Элементарно!» в рамках Всероссийского форума профессиональной ориентации на портале «ПроеКТОриЯ».
Мероприятие посвящено Международному году Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.
Специальным гостем урока стал Григорий Трубников, первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ.
В ходе урока ребята познакомились с человеком-легендой Юрием Оганесяном, в честь которого назван 118-ый химический элемент периодической таблицы – оганесон.
Вице-президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева Юлия Горбунова рассказала школьникам, в чем уникальность таблицы Менделеева и как химия изменилась за 150 лет
Научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова Объединенного института ядерных исследований в Дубне объяснил, как получают новые элементы и отметил значимость открытия Д. Менделеева.
В заключение урока известный теле-, радиоведущий Антон Комолов предложил педагогам и школьникам стать соавторами следующих открытых уроков и записать видео для рубрик: «Просто о сложном», «Поставь вопросом в тупик», а также объявил старт опроса «Кто из известных людей увлекался химией?».
ИСТОЧНИК KP.RU