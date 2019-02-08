2019-02-08T16:44:24+03:00
Общество

Тульским школьника рассказали, как химия изменилась за 150 лет

Мероприятие было посвящено Международному году Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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7 февраля 2019 года, более 4 000 тульских школьников и 400 педагогов приняли участие во Всероссийском открытом интернет-уроке «Менделеев? Элементарно!» в рамках Всероссийского форума профессиональной ориентации на портале «ПроеКТОриЯ».

Мероприятие посвящено Международному году Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.

Специальным гостем урока стал Григорий Трубников, первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ.

В ходе урока ребята познакомились с человеком-легендой Юрием Оганесяном, в честь которого назван 118-ый химический элемент периодической таблицы – оганесон.

Вице-президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева Юлия Горбунова рассказала школьникам, в чем уникальность таблицы Менделеева и как химия изменилась за 150 лет

Научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова Объединенного института ядерных исследований в Дубне объяснил, как получают новые элементы и отметил значимость открытия Д. Менделеева.

В заключение урока известный теле-, радиоведущий Антон Комолов предложил педагогам и школьникам стать соавторами следующих открытых уроков и записать видео для рубрик: «Просто о сложном», «Поставь вопросом в тупик», а также объявил старт опроса «Кто из известных людей увлекался химией?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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