В 2019 году в Туле запланировано строительство новых водопроводов и станций очистки

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-08T16:31:37+03:00

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В 2019 года в поселке Обидимо в Большой Туле в этом году установят станцию водоподготовки, которая в сутки будет производить обезжелезивание 1440 кубических метров воды. Необходимое оборудование для станции уже закуплено. Готовится проектно-сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ.

Планируется переустройство системы обезжелезивания в поселке Плеханово. Проект включает строительство станции водоподготовки производительность 2300 кубических метров в сутки, резервуаров чистой воды, внутриплощадочных сетей на территории станции и подключение станции к существующей централизованной сети водоснабжения п. Плеханово. Выполнение строительно-монтажных работ по устройству станции обезжелезивания планируется на 2019-2020 годы.

Запланированы работы по водоснабжению поселков Станционный и Матвеевские Дачи. Будет построен водовод протяженностью 2 400 метров. Разработана проектная документация, которая в настоящее время находится на согласовании. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано за счет средств бюджета города на 2019 год.

Продолжится строительство сетей водоснабжения для площадки многодетных семей в северной части Зареченского округа. Общая протяженность сетей 19,3 километров, стоимость работ около 100 миллионов рублей. Устройство сетей осуществляется поэтапно. В 2018 году проложены 1,3 километра трубопровода. В этом году протянут еще 4,7 километров. Срок выполнения работ - до 30 ноября 2019 года.

Для реализации II и III этапов строительства водопровода (протяженность сетей порядка 13,3 км) рассматриваются 2 варианта: за счет внебюджетных источников (участие в программе банка БРИКС) на 2019-2021 годы, либо выделение финансирования из бюджета города Тулы на 2020-2021 годы.

Также в этом году 2019 году будет проведен ряд проектно-изыскательских работ по селу Алешня, по деревням Федоровка, Ратово, Ханино и другим. Это первый этап мероприятий по улучшению водоснабжения. Также будет вестись работа, цель которой – заключение концессионных соглашений.

- Наша задача обеспечить качественной водой все населенные пункты Ленинского района до 2025 года,- отметил глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

ИСТОЧНИК KP.RU