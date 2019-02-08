В Туле продолжается подготовка к паводку
В Туле продолжается подготовка к паводку и обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории муниципального образования.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил до 1 марта провести все подготовительные работы – службы должны быть полностью готовы к возможному паводку, создан штаб. 20 февраля в администрации города будут подведены промежуточные итоги готовности.
Вопросы подготовки к весеннему паводку уже обсудили на встрече в Пролетарском округе.
Совещание со старшими по домам с участием представителя Главного управления МЧС России по Тульской области провел начальник главного управления по Пролетарскому округу Сергей Шестаков.
ИСТОЧНИК KP.RU