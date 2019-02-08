2019-02-08T16:01:12+03:00
Общество

Руководители Тулы поздравили экипаж крейсера «Варяг» с Днем корабля

Они пожелали экипажу неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и реализации всех намеченных планов
Виктория ЯКУШИНА
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В субботу, 9 февраля 2019 года, во Владивостоке состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня корабля гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг».

Глава города Юрий Цкипури и глава администрации Евгений Авилов направили поздравление командиру крейсера «Варяг» гвардии капитану I ранга Алексею Ульяненко и всему экипажу.

В послании руководителей города сказано:

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» является флагманом Тихоокеанского флота, с успехом выполняет боевые задачи и миротворческие миссии. Экипаж судна отличают высокий профессионализм, хорошая боевая подготовка, мужество и благородство.

Ежегодно на «Варяг» отправляются служить молодые туляки. Продолжая славные традиции легендарных моряков, они достойно представляют наш город и область, образцово исполняют свой воинский долг, стоят на страже интересов страны.

Поздравляем Вас и весь экипаж с 29-й годовщиной подъема Военно-морского флага и с Днем защитника Отечества! Желаем неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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