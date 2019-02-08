В Туле открылась выставка «Время выбрало нас»

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-08T15:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В атриуме кремля прошло открытие выставки "Время выбрало нас", посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана.

Экспозиция посвящена тулякам – участникам локальных войн второй половины ХХ века. На выставке будут представлены уникальные коллекции предметов и документов из коллекций Тульского военно-исторического музея, а также личных архивов воинов-интернационалистов.

В рамках выставки также пройдут 5-й открытый военно-патриотический форум учащихся тульских школ, концерты, показательные выступления общественной организации «Тайфун», регионального отделения федерации по рубке шашкой «Казарла», выставки военно-исторической миниатюры, мастер-классы, встречи с участниками боевых действий и локальных войн.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Подробнее о выставке - в нашей афише.

ИСТОЧНИК KP.RU