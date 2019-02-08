2019-02-08T14:46:58+03:00
Общество

Уборка снега в Туле ведется в круглосуточном режиме

Снег вывозится с главных и второстепенных улиц
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Днем 8 февраля вывоз снега проводится по пр. Ленина, ул. Октябрьской ул. Воздухофлотской, территории площади Победы, ул. Советской. Задействованы 106 единиц техники и 122 человека.

В ночь с 7 на 8 февраля вывоз снега произведен с улиц: Л. Толстого, Болдина, Ложевой, Кирова, Кутузова, Октябрьской, Советской, Михеева, Металлургов, Макаренко, 9 Мая

ИСТОЧНИК KP.RU

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