11 февраля в Туле пройдет отключение светофоров

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-08T14:26:46+03:00

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству

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11 февраля 2019 года, с 9:00 до 17:00 в Туле будут отключены светофорные объекты на улице Октябрьской в районе дома 250 (остановка «Аэропорт»).

Также с 9:00 до 12:00 будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Пузакова и Герцена.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству

ИСТОЧНИК KP.RU