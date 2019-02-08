11 февраля в Туле пройдет отключение светофоров
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству
Изменить размер текста:
11 февраля 2019 года, с 9:00 до 17:00 в Туле будут отключены светофорные объекты на улице Октябрьской в районе дома 250 (остановка «Аэропорт»).
Также с 9:00 до 12:00 будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Пузакова и Герцена.
Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству
ИСТОЧНИК KP.RU