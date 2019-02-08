Полицейские поймали туляка, разбившего остановочный павильон на пр. Ленина
Стражи порядка выясняют детали и обстоятельства происшествия
Фото: УМВД России по Тульской области
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Полицейские поймали туляка, разбившего остановочный павильон на пр. Ленина в ночь на понедельник, 4 февраля. По словам мужчины, он оказался около него случайно. Под действием алкоголя туляк повредил стекла и тактильно-звуковые схемы.
25-летний местный житель признался в содеянном. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Стражи порядка выясняют детали и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU