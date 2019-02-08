В Туле появилась стела с именами жителей города, служивших на "Варяге" и "Корейце"

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-08T13:20:49+03:00

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8 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 115-ой годовщине со дня героического подвига крейсера «Варяг» и канонирской лодки «Кореец». Около памятника В.Ф. Рудневу состоялся митинг. В нем приняли участие ветераны, военнослужащие и школьники.

Также в рамках мероприятия открылась стела с именами туляков, служивших на "Варяге" и "Корейце".

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU