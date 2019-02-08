В Туле появилась стела с именами жителей города, служивших на "Варяге" и "Корейце"
Память героев почтили ветераны, военнослужащие, школьники
Фото: Алексей ФОКИН
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8 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 115-ой годовщине со дня героического подвига крейсера «Варяг» и канонирской лодки «Кореец». Около памятника В.Ф. Рудневу состоялся митинг. В нем приняли участие ветераны, военнослужащие и школьники.
Также в рамках мероприятия открылась стела с именами туляков, служивших на "Варяге" и "Корейце".
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU