Жительница Тульской области заплатила мошенникам более 70 тысяч рублей за несуществующую шубу
37-летняя жительница Киреевского района заплатила мошенникам более 70 тысяч рублей. В соцсетях ей написал лже-работник интернет-магазина по продаже меховых изделий. В ходе беседы он предложил приобрести шубу по выгодной цене, и указал, куда и каким образом перевести деньги. Женщина перевела деньги на указанный номер банковской карты, после чего собеседник перестал появляться в соцсети, а заказанный товар так и не был доставлен.
Полицейские просят туляков быть внимательными при общении с неизвестными в соцсетях, при просьбах сообщить реквизиты банковских карт или осуществить денежные переводы советоваться с родными и близкими и перепроверять всю изложенную собеседниками информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU