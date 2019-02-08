2019-02-08T11:33:39+03:00
Общество

С тульских СНТ и ОНТ сняли обязанность получать лицензию на добычу подземной воды

Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О недропользовании» в целях приведения его в соответствие с федеральным законом
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До 1 января 2020 года садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и (или) огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ) не обязаны получать лицензию на добычу подземной воды для хозяйственно-бытовых нужд. Соответствующие поправки внесены в региональный закон о недропользовании.

После наступления этой даты определено, что основанием возникновения права пользования недрами является решение министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Порядок принятия решения органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере недропользования о предоставлении права пользования участком недр местного значения для целей хозяйственно-бытового водоснабжения СНТ и (или) ОНТ, и порядок добычи подземных вод устанавливаются правительством области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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