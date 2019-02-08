С тульских СНТ и ОНТ сняли обязанность получать лицензию на добычу подземной воды
До 1 января 2020 года садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и (или) огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ) не обязаны получать лицензию на добычу подземной воды для хозяйственно-бытовых нужд. Соответствующие поправки внесены в региональный закон о недропользовании.
После наступления этой даты определено, что основанием возникновения права пользования недрами является решение министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.
Порядок принятия решения органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере недропользования о предоставлении права пользования участком недр местного значения для целей хозяйственно-бытового водоснабжения СНТ и (или) ОНТ, и порядок добычи подземных вод устанавливаются правительством области.
ИСТОЧНИК KP.RU