В Туле на ул. Кабакова 19-летний водитель «ВАЗа» сбил пешехода
Мужчина переходил проезжую часть дороги в неположенном месте
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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7 февраля в 20.35 на ул. Кабакова в Туле произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 2114» наехал на пешехода, 39-летнего мужчину.
По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте (в зоне видимости перекрестка). В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU