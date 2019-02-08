2019-02-08T11:14:05+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Кабакова 19-летний водитель «ВАЗа» сбил пешехода

Мужчина переходил проезжую часть дороги в неположенном месте
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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7 февраля в 20.35 на ул. Кабакова в Туле произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 2114» наехал на пешехода, 39-летнего мужчину.

По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте (в зоне видимости перекрестка). В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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