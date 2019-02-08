На улице Кирова в Туле разбойник с ножом напал на женщину
Тульской полицией задержан подозреваемый в разбое.
Как выяснилось, злоумышленник напал на 66-летнюю женщину около дома на улице Кирова.
Похититель потребовал у жертвы деньги и ударил ее ножом по руке.
Забрав деньги тулячки - 400 рублей - мужчина сбежал, а потерпевшая сразу же обратилась в полицию и рассказала о произошедшем.
В кратчайшие сроки правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого.
56-летний мужчина, ранее судимый за различные преступления, признался в содеянном.
У него изъяли нож, которым злоумышленник, предположительно, и нанес резанную рану потерпевшей.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU