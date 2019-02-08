На улице Кирова в Туле разбойник с ножом напал на женщину

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-08T10:33:28+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Тульской полицией задержан подозреваемый в разбое.

Как выяснилось, злоумышленник напал на 66-летнюю женщину около дома на улице Кирова.

Похититель потребовал у жертвы деньги и ударил ее ножом по руке.

Забрав деньги тулячки - 400 рублей - мужчина сбежал, а потерпевшая сразу же обратилась в полицию и рассказала о произошедшем.

В кратчайшие сроки правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого.

56-летний мужчина, ранее судимый за различные преступления, признался в содеянном.

У него изъяли нож, которым злоумышленник, предположительно, и нанес резанную рану потерпевшей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU