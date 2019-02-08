Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили туляков с Днем российской науки

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-08T09:58:24+03:00

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8 февраля - День российской науки.

Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Тулы Евгений Авилов поздравили туляков с праздником.

В их послании сказано:

«Развитие науки во все времена остается одним из приоритетов государственной политики нашей страны. Сегодня интеллектуальный потенциал, передовые технологии – важнейшие условия конкурентоспособности государства на мировой арене.

Наш регион и Тула имеют серьезную научно-техническую базу. Исследования и практическая работа земляков являются мощным ресурсом для экономических и социальных преобразований. В тульских учебных заведениях преподают сильнейшие специалисты, выпускники вузов востребованы не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Тесное сотрудничество между научным сообществом и органами местного самоуправления Тулы помогает в развитии многих сфер жизни: городского хозяйства, транспорта, социальной сферы, промышленности.

Выражаем глубокую признательность в адрес тех, кто приумножает славу отечественной науки, вносит достойный вклад в ее продвижение, способствует научно-техническому прогрессу. Вы – интеллектуальная элита, наша гордость. За развитием науки – будущее!

Уверены, ваши фундаментальные знания и инновационные разработки и в дальнейшем будут служить на благо нашего края и всей России. Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и открытий, творческих свершений. Всего самого доброго!».

ИСТОЧНИК KP.RU